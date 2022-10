Erwin Sellering. Foto: Jens Büttner up-down up-down Nord Stream 2 Klimastiftung MV will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen Von dpa | 26.10.2022, 14:58 Uhr

Stiftungsvorstand Erwin Sellering will noch in dieser Woche eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einreichen.