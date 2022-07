ARCHIV - Erwin Sellering, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung MV, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Stiftungschef Klimastiftung: FDP weiter misstrauisch gegenüber Sellering Von dpa | 05.07.2022, 15:59 Uhr

Die FDP-Fraktion in Schwerin zweifelt weiter am geplanten Rücktritt von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung MV. „Nachdem der Zweck „Nord Stream 2“ aus der Satzung gestrichen wurde, obwohl der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wohl noch gar nicht abgewickelt sein kann, könnte er meinen, dass es mit der Auflösung doch nicht mehr so ernst ist“, sagte der Fraktionschef der Liberalen, René Domke, am Dienstag in Schwerin. Am Montag hatte das Justizministerium als Stiftungsaufsicht eine entsprechende Satzungsänderung abgesegnet.