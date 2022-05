ARCHIV - Teilnehmer auf der "I want Moor!" Demonstration stehen auf dem Doberaner Platz. Foto: Frank Hormann/dpa/Archivbild FOTO: Frank Hormann Rostock Klimaschützer und Moorbündnis demonstrieren mit Gießkannen Von dpa | 20.05.2022, 20:22 Uhr

Mit Sprechchören wie „Ich sage Moor - ihr sagt nass!“ und mit zahlreichen Gießkannen in den Händen haben das Moorbündnis Greifswald, der Verband BUND MV und Fridays-for-Future-Gruppen in Rostock für konsequenten Moorschutz demonstriert. Zum Protest auf dem Doberaner Platz in Rostock kamen am Freitagnachmittag nach einer ersten Schätzung der Polizei rund 120 Menschen. Sie zogen danach durch die Innenstadt zum Stadthafen. Auf Schildern und Transparenten war auch „Moore retten - Klima schützen“ und „We need more Moor“ zu lesen.