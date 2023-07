Letzte Generation Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Klimaaktivist in Stralsund von Lastwagen angefahren Von dpa | 12.07.2023, 17:05 Uhr

Ein Klimaaktivist ist am Mittwoch bei einem Protest in Stralsund laut einem Video der „Ostsee-Zeitung“ von einem Lastwagen angefahren worden. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Lastwagenfahrer sei ersten Erkenntnissen zufolge zunächst ausgestiegen und habe drei Aktivisten, die die Straße blockierten, zur Seite gezogen, sagte er. Sie hätten sich sofort wieder auf die Straße gesetzt. Der Lkw-Fahrer sei daraufhin wieder eingestiegen und losgefahren und habe dabei einen jungen Mann etwa einen Meter am rechten Vorderrad vor sich hergeschoben. Der junge Mann habe sich steif gemacht und sei augenscheinlich unverletzt geblieben. Der Lkw-Fahrer sei weitergefahren. Die Polizei habe die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.