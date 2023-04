Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Letzte Generation Klima-Aktivisten blockieren Straße in Rostock Von dpa | 02.04.2023, 08:49 Uhr

Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben am Samstagnachmittag eine Straße in Rostock blockiert. Wie die Polizei mitteilte, waren die sieben Aktivisten mit einem Banner zunächst zu Fuß über die Rövershäger Chaussee Richtung Stadtzentrum gezogen. Auf Fotos, die die Klimaschutzbewegung am Samstag über Twitter veröffentlichte, war die Forderung nach einem Tempolimit von 100 Stundenkilometern und der Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets auf dem Transparent zu lesen.