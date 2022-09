Blaulicht Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Kleinwagen-Fahrerin kollidiert mit Wolf in Vorpommern Von dpa | 26.09.2022, 07:50 Uhr

Zwischen Greifswald und Stralsund ist eine Autofahrerin mit einem Wolf zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Unfall am Sonntag bei Dunkelheit auf einer Kreisstraße bei Jeeser (Vorpommern-Rügen). Das Raubtier wurde so schwer verletzt, dass es von der Polizei erschossen werden musste. Die 55-jährige Autofahrerin aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald blieb unverletzt.