Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Insel Hiddensee Kleinkind stürzt aus Fenster: Verletzt Von dpa | 15.07.2023, 09:18 Uhr

Glück im Unglück hat ein Kleinkind bei einem Sturz aus dreieinhalb Metern Höhe gehabt: Der 18 Monate alte Junge fiel am Freitag kopfüber aus dem Fenster einer Ferienwohnung auf der Insel Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern - und zog sich dabei lediglich eine blutige Nase und eine Schürfwunde an der Stirn zu. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Das Kind hatte das Glück, auf mit Gras bewachsenen Sandboden zu fallen. Rettungskräfte brachten den Jungen vorsorglich zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald. Nach Angaben der Polizei war der Junge auf das Fensterbrett geklettert, als sich der Rest der Familie in einem anderen Zimmer der Ferienwohnung befand.