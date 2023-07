Wetter an der Ostsee Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Kleine Brände, aber kaum Schäden durch Gewitterfront Von dpa | 12.07.2023, 09:13 Uhr

Eine von West nach Ost durchziehende Gewitterfront hat am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern für etliche Blitzeinschläge und Regen gesorgt, aber nur geringe Schäden verursacht. Wie Polizeisprecher sagten, wurden am frühen Morgen eine Gartenlaube in Ludwigslust und ein Reihenhaus in Loitz (Vorpommern-Greifswald) von Blitzen getroffen. Das Feuer an dem Haus konnte sofort gelöscht werden, die Gartenlaube in Ludwigslust brannte nieder. Verletzt wurde niemand.