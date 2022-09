Verkehrskontrolle Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolb up-down up-down Vorpommern-Greifswald Kleinbus mit zwei betrunkenen Fahrern auf Usedom gestoppt Von dpa | 02.09.2022, 13:29 Uhr

Die Polizei hat in Ückeritz auf der Insel Usedom im August einen Kleinbus mit zwei betrunkenen Fahrern gestoppt. Der Vorfall war bereits am 16. August und wurde erst jetzt nach Auswertung der monatlichen Kontrollen der Polizei im Kreis Vorpommern-Greifswald bekannt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.