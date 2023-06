Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Kliniken Kirchlicher Träger gibt Krankenhaus-Anteile an Landkreis Von dpa | 07.06.2023, 17:00 Uhr

Der kirchliche Krankenhausträger Stift Bethlehem mit zwei Klinik-Standorten in Ludwigslust und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) macht den Weg frei für einen kommunalen Klinikverbund in der Region. Das Kuratorium gibt 25,1 Prozent der Anteile am Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow an den Landkreis ab, wie eine Sprecherin am Mittwoch aus einer Kuratoriumssitzung berichtete. Bisher halten beide Seiten je 50 Prozent. Das Stift Bethlehem werde nach der Transaktion noch über 24,9 Prozent verfügen, der Landkreis über 75,1 Prozent, hieß es.