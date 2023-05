Hommage an Caspar David Friedrich Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Kultur Kirchenfenster als Hommage an Caspar David Friedrich Von dpa | 31.05.2023, 17:44 Uhr

Neben einem umfangreichen Kulturprogramm soll der 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich im kommenden Jahr auch bleibende Spuren in seiner Geburtsstadt Greifswald hinterlassen. Der international renommierte Gegenwartskünstler Ólafur Elíasson gestaltet ein modernes Kirchenfenster für den Dom St. Nikolai - die Taufkirche des berühmten Romantikers. Am Mittwoch präsentierte Pfarrer Tilman Beyrich den Entwurf des dänisch-isländischen Künstlers, der eine Hommage an Caspar David Friedrich sein soll.