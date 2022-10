Kino Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Auszeichnung Kino aus Ludwigslust gewinnt Kinopreis der Bundesregierung Von dpa | 12.10.2022, 21:08 Uhr

Das Luna Filmtheater in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Kinoprogrammpreis der Bundesregierung. Wie das Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Mittwoch mitteilte, wird das Kino für ein herausragendes Programm im vergangenen Jahr ausgezeichnet.