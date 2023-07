Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Kindesmissbrauch: Angeklagter akzeptiert Urteil nicht Von dpa | 31.07.2023, 16:42 Uhr

Im Verfahren um den vielfachen Missbrauch eines minderjährigen Mädchens in Westmecklenburg sind zwei der drei vom Schweriner Landgericht verhängten Urteile rechtskräftig. Wie ein Sprecher des Gerichts am Montag auf Anfrage mitteilte, legte nur der Hauptangeklagte fristgerecht Rechtsmittel ein. Der 39-Jährige war am 21. Juli wegen schweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und der Herstellung von Kinderpornografie zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nun wird der Bundesgerichtshof das Urteil überprüfen.