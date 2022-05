Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Landespolitik Kinderschutztage: Pandemie hat Kindern viel abverlangt Von dpa | 14.05.2022, 07:22 Uhr

Bei der Eröffnung der Kinderschutztage hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf die Belastungen von Mädchen und Jungen während der Corona-Pandemie hingewiesen. „Corona hat den Kindern und Jugendlichen in unserem Land viel abverlangt. Sie konnten Freunde nicht sehen. Ihnen fehlte das Lernen und Erleben in der Kita und in der Schule“, sagte Schwesig am Freitag bei der Eröffnung der dreitägigen Mitgliederversammlung des Kinderschutzbunds in Schwerin. In beengten Wohnungen etwa sei das Wohl der Kinder in echter Gefahr gewesen.