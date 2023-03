Frank Werneke Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild up-down up-down Tarife Kindergrundsicherung: Verdi-Chef Werneke kritisiert Lindner Von dpa | 07.03.2023, 12:58 Uhr

In der Diskussion um die Kindergrundsicherung hat der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine Blockadehaltung vorgeworfen. Lindner habe ein Herz für Reiche, aber kein Herz für Kinder, sagte Werneke am Dienstag in Schwerin vor rund 250 Erzieherinnen und Erziehern bei einer Warnstreik-Kundgebung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes.