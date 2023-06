Mit dem Auto zur Schule Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Kinder in MV haben es besonders weit zu Schulen und Kitas Von dpa | 08.06.2023, 15:21 Uhr

Die meisten Kinder im Nordosten wohnen deutlich weiter von einer Grundschule entfernt als anderswo in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern erreichten zwar 95 Prozent der Kinder bis 10 Jahre eine Grundschule in maximal 11,4 Minuten, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Donnerstag mit. Deutschlandweit liege der Wert für 95 Prozent der Kinder aber bei maximal sieben Minuten.