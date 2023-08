Autos Kfz-Versicherungen bleiben im Nordosten günstig Von dpa | 24.08.2023, 12:15 Uhr Auto Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Autobesitzer in Mecklenburg-Vorpommern können sich auch 2024 oft über günstige Einstufungen in der Kfz-Versicherung freuen. „In elf der zwölf Zulassungsbezirke und für fast 98 Prozent der Versicherten in Mecklenburg-Vorpommern gelten weiterhin die niedrigsten Regionalklassen 1 bis 3“, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag. „Nur in Wismar gilt wie im Vorjahr die Regionalklasse 5.“