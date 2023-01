Lebensmittel Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Untersuchung Kennzeichnungsmängel bei Nahrungsergänzungsmitteln Von dpa | 23.01.2023, 13:06 Uhr

Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) hat Nahrungsergänzungsmittel untersucht und dabei Kennzeichnungsmängel festgestellt. „Etwas mehr als ein Drittel, konkret 35 Proben, erfüllten die rechtlichen Anforderungen an ein Nahrungsergänzungsmittel aus verschiedenen Gründen nicht und mussten beanstandet werden“, sagte der Direktor der Behörde, Stephan Goltermann, am Montag in Rostock. Die Hauptgründe waren demnach diverse Kennzeichnungsmängel.