Schwerin Kellerbrand in Plattenbau: Ein Verletzter und hoher Schaden 31.05.2022, 12:10 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin fahndet die Polizei nach Tatverdächtigen. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag im Keller eines Plattenbaus im Stadtteil Großer Dreesch ausgebrochen und hatte die Bewohner erschreckt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Feuerwehrleute konnten den Brand kurz nach Mitternacht löschen, bevor das mehrgeschossige Haus evakuiert werden musste. Ein 34-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung. Der Schaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.