Rüstungsindustrie Keine weiteren Ansiedlungen aus der Rüstungsindustrie Von dpa | 21.06.2023, 16:39 Uhr

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat sich gegen weitere Ansiedlungen von Rüstungsfirmen im Nordosten ausgesprochen. Hintergrund ist die Suche des Rüstungskonzerns Rheinmetall nach einem Standort zur Produktion von Kampfjet-Teilen in Deutschland. Mehrere Bundesländer werben um die Ansiedlung. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion in Schwerin, Torsten Koplin, sagte am Mittwoch, „es findet nicht unsere Zustimmung, weitere Rüstungsunternehmen im Land anzusiedeln“. Dies erschwere zivile Ansiedlungen.