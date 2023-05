Coronavirus - Impfung Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Gesundheit Keine Vorkasse mehr für Patienten bei Corona-Schutzimpfung Von dpa | 10.05.2023, 14:53 Uhr

Wer sich in Mecklenburg-Vorpommern gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann dies künftig problemlos unter Vorlage seiner elektronischen Versichertenkarte beim Arzt tun. Die Kassenärztliche Vereinigung und die gesetzlichen Krankenkassen haben sich am Mittwoch auf die Vergütung der Mediziner für den Piks geeinigt, wie ein Sprecher des Ersatzkassenverbandes mitteilte.