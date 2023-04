Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Gericht Keine Sozialversicherungspflicht für ehrenamtliche Ortschefs Von dpa | 25.04.2023, 17:06 Uhr

Die rund 660 ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern müssen keine Sozialversicherungsbeiträge auf ihre Aufwandsentschädigung zahlen. Dies hat das Landessozialgericht in Neustrelitz am 20. April entschieden und damit einen 13 Jahre währenden Rechtsstreit beendet, wie der Städte- und Gemeindetag MV am Dienstag mitteilte (Az: L 4 R 169/15).