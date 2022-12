Gastronomie Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Keine festliche Stimmung im Gastgewerbe Von dpa | 06.12.2022, 17:11 Uhr

In der Gastronomie in Mecklenburg-Vorkommen ist auch im Advent weiter Krisenstimmung angesagt. „Gegenwärtig sieht jeder zweite Unternehmer die Existenz des eigenen Betriebes massiv bedroht und gefährdet, ein Höchstwert, der ein Alarmsignal ist“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Lars Schwarz, am Dienstag in Rostock. Er stützt sich dabei auf eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen aus dem November.