Waldbrand bei Lübtheen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Waldbrand Keine Evakuierung von weiterem Ortsteil Lübtheens Von dpa | 13.06.2023, 21:01 Uhr

Die drohende Evakuierung einer weiteren Ortschaft wegen des Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns ist vorerst abgewendet. Man sehe von einer jetzigen Evakuierung ab, sagte der zuständige Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend nach einer Lagebesprechung des Einsatzstabes. Die am Dienstag eingeleiteten Maßnahmen hätten gewirkt. Das heiße nicht, dass es grundsätzlich eine Entspannung gebe. Vielmehr habe man an den entsprechenden Flanken seine Hausaufgaben gemacht.