"Fettes Brot" Abschiedstour Foto: Danny Gohlke/dpa Musik Kein leiser Abschied: Fettes Brot auf letzter Tour Von dpa | 05.04.2023, 23:04 Uhr

Drei Legenden des Deutsch-Raps lassen es nach 30 gemeinsamen Jahren zum Abschied noch mal richtig krachen: Dokter Renz, König Boris und Björn Beton - das sind Fettes Brot. In Rostock hat das Trio am Mittwochabend in der ausverkauften Stadthalle seine Abschiedstournee „Fettes Brot ... is history“ gestartet. Mit im Gepäck: Top-Klassiker und Erfolgssongs wie „Jein“, „Nordisch by Nature“, „Emanuela“, „Schwule Mädchen“ und „An Tagen wie diesen“.