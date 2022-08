In MV wurden bislang rund 22.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert FOTO: Imago up-down up-down Behauptung über mangelnde Hilfsbereitschaft Ukrainer in Mecklenburg-Vorpommern nicht willkommen? Von Udo Roll | 11.08.2022, 17:33 Uhr

Warum viele ukrainische Flüchtlinge nicht in Deutschland bleiben wollen, wurde Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kürzlich gefragt. Aber was ist an der Behauptung überhaupt dran? Helfer in MV müssten es doch wissen.