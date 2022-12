Auslaufmodell? So sicher ist das Geldabheben in Deutschland Foto: dpa-tmn up-down up-down Skimming-Fälle sinken Kaum Datendiebstahl an Geldautomaten in MV Von dpa | 24.12.2022, 11:38 Uhr

Datendiebstahl an Geldautomaten in Deutschland zahlt sich für Kriminelle kaum noch aus. In Mecklenburg-Vorpommern gab es bis Ende November ganze drei sogenannte Skimming-Fälle, wie aus einer Statistik von Euro Kartensysteme hervorgeht.