Vor Konzert in Rostock Kathy Kelly, wie rebellisch geht es in der Kelly Family zu? Von Olaf Neumann | 17.10.2023, 13:53 Uhr Kathy Kelly bei einem TV-Auftritt Foto: www.imago-images.de

Wie überlebt man mit so vielen Kelly-Kids? Was erwartet Fans auf der Tour? Die Sängerin und Multiinstrumentalistin Kathy Kelly vor ihrem Konzert in Rostock im Interview.