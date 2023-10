Durch die Auslösung des Katastrophenalarms könnten die Einsatzkräfte unter anderem besser koordiniert werden, so der Kreisfeuerwehrverband. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steigt der Wasserstand der Ostsee an. Der Ostwind treibt das Wasser mit Orkanböen donnernd gegen Strände und Steilküsten, in Buchten und Förde und überschwemmt Hafenanlagen und Straßen. Die Feuerwehr sprach am Freitagnachmittag von rund 110 Einsätzen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Kiel.



Nach Angaben eines Sprechers des Kreisfeuerwehrverbands in der Nacht zum Samstag seien bereits Personen aus der Gemeinde Brodersby, dem Ortsteil Schönhagen und aus Eckernförde evakuiert worden.