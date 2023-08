Gesundheit Kassenverband: Arztpraxen im Nordosten besonders umsatzstark Von dpa | 15.08.2023, 12:47 Uhr Arztpraxis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Verband der Ersatzkassen (Vdek) in Mecklenburg-Vorpommern umwirbt Ärztinnen und Ärzte auf der Suche nach einer Praxis. „In keinem anderen Bundesland bieten sich Praxisinhaberinnen und -inhabern im Rahmen ihrer vertragsärztlichen Tätigkeit im Durchschnitt bessere Verdienstmöglichkeiten“, hieß es von der Krankenkassenvereinigung am Dienstag in Schwerin. Mit knapp 281.000 Euro liege der durchschnittliche Jahresumsatz im Nordosten mehr als 38.000 Euro über dem Bundesschnitt.