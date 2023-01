Frost Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Kalter Tag mit Frost und Windböen in MV erwartet Von dpa | 17.01.2023, 07:55 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet ein bewölkter, windiger und winterlich-kalter Dienstag. Am Morgen und Vormittag regnet es zunächst, auch mit Schneeregen durchmischt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab mittags lichten sich die Wolken etwas und es bleibt vermehrt trocken und wird zum Abend hin klar. Die Temperaturen liegen dabei bei Höchstwerten zwischen drei und fünf Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, jedoch kommt es schon ab morgens zu einzelnen Windböen im Inland und verbreiteten Wind- sowie Sturmböen an der mecklenburgischen Küste bis Rügen.