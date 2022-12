Glätte Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Wetter Kälte und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 06.12.2022, 06:40 Uhr

Ein anhaltender Tiefdruckeinfluss sorgt in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag für viele Wolken und Winterwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Morgen zu Glatteis durch überfrierende Nässe oder etwas Schneematsch kommen. Auch Neuschnee bis zu zwei Zentimeter sind möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll es stark bewölkt bis bedeckt sein, dabei ist Regen oder Sprühregen möglich. Die Höchstwerte für den Tag liegen bei drei bis fünf Grad, in der Nacht zum Mittwoch wird jedoch ein Temperaturrückgang auf zwei bis minus ein Grad erwartet. Hier besteht Glatteisgefahr.