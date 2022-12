Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Vorpommern-Rügen Kälber aus brennendem Stall gerettet - 160.000 Euro Schaden Von dpa | 20.12.2022, 08:21 Uhr

Bei dem Brand eines Stalles in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Sachschaden von etwa 160.000 Euro entstanden. Die 40 Kälber, die in der Halle untergebracht waren, konnten gerettet werden, wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte. Das Feuer habe sich in der Nacht aus zunächst unbekannten Gründen an dem Gebäude mit mehr als 300 Heuballen entzündet.