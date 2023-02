Stefanie Drese Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Covid-19 Kabinett will Ende der Isolationspflicht beschließen Von dpa | 07.02.2023, 01:48 Uhr

Die Landesregierung will in der Kabinettssitzung am Dienstag (11.00 Uhr) das Ende der Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern beschließen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) schlägt als Datum den 12. Februar vor, wie ein Sprecher ihres Ministeriums sagte. Zu diesem Zeitpunkt fällt die Isolationspflicht auch in Berlin und Brandenburg weg. Bisher müssen sich Corona-Infizierte im Nordosten mindestens fünf Tage lang absondern. Erst nach zwei Tagen ohne Symptome können sie wieder unter Menschen gehen.