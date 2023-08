Neues Kitagesetz Kabinett will Ganztags-Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern Von Max-Stefan Koslik | 15.08.2023, 05:00 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Kitas seit drei Jahren für Eltern kostenfrei. Am Dienstag will das Kabinett weitere Qualitätsverbesserungen in Kita und Grundschule beschließen.