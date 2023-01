Manuela Schwesig, SPD Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Kabinett beschließt 50 Millionen Euro Hilfen für Firmen Von dpa | 03.01.2023, 15:39 Uhr

Für kleine und mittlere Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern stehen zur Abfederung der Folgen der Energiekrise 50 Millionen Euro bereit. Die Landesregierung beschloss ein fünf Punkte umfassendes Maßnahmepaket am Dienstag in der ersten Kabinettssitzung des neuen Jahres, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin sagte. Gedacht sei es für Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. Außerdem sei beschlossen worden, den rund 1300 Tafeln und ähnlichen Einrichtungen im Land jeweils 2500 Euro zu gewähren, um gestiegene Energiekosten und andere Preissteigerungen aufzufangen.