Justiz

JVA Bützow erhält neuen Gefangenentransporter

Von dpa | 12.04.2022

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bützow hat einen neuen Gefangenentransporter in den Dienst übernommen. „Die Modernisierung der gesamten Justiz in M-V ist auch im Justizvollzug sichtbar“, hieß es von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Montag nach einer Begutachtung in Schwerin. Der Bus soll den Angaben zufolge für den turnusmäßigen Transport von Strafgefangenen zwischen den Gefängnissen sowie Fahrten zu Gerichtsterminen eingesetzt werden. Das Vorgängermodell habe in zwölf Jahren 640.000 Kilometer zurückgelegt.