Häufig wird Bargeld sichergestellt. Foto: Silas Stein Geldjäger des Staates Justiz stellt allein 2021 in MV 14,3 Millionen Euro bei Straftätern sicher Von Thomas Volgmann | 12.09.2022, 15:58 Uhr

Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern nehmen in Ermittlungsverfahren seit 2017 verstärkt auch Geldgewinne aus Straftaten ins Visier. „Kriminalität darf sich nicht lohnen“, so Generalstaatsanwältin Christine Busse am Montag. Davon profitieren auch die Opfer.