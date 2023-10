Rassismus Junger Afghane beleidigt und mit Schreckschusswaffe bedroht Von dpa | 02.10.2023, 17:12 Uhr | Update vor 7 Min. Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein afghanischer Jugendlicher ist nach eigener Aussage in Neubrandenburg mit einer Schreckschusspistole bedroht und beleidigt worden. Am Freitag habe eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer mit einer Pistole unterwegs seien und auch schon geschossen hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Neben Männern, die der Beschreibung entsprochen hätten, habe die Polizei auch den 14 Jahre alten afghanischen Zeugen angetroffen. Seinen Angaben zufolge sei er von einem der beiden mit einer Pistole bedroht und ausländerfeindlich beleidigt worden. Darüber hinaus habe der Mann in die Luft geschossen.