Lehrerin Julia Todtmann forschte zu den Kurkinderheimen in der DDR. Über ein Heim auf der Insel Usedom hatten einige ehemalige Kurkinder nichts Gutes zu berichten. Foto: Todtmann up-down up-down Aufarbeitung Kurkinder Toilettenverbot und Essenszwang: Julia Todtmann erforschte, wie Kinderkurheime in der DDR tickten Von Anja Bölck | 12.07.2023, 05:00 Uhr

Sie bringt Licht ins Dunkel: Julia Todtmann ist die erste Forscherin, die sich mit den Kinderkurheimen in der DDR beschäftigt hat. Was hat sie herausgefunden? Gab es in MV auch besonders auffällige Einrichtungen?