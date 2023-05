Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Jugendlicher greift Polizisten an: Waffendiebstahl vereitelt Von dpa | 23.05.2023, 08:33 Uhr

Die Polizei in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ermittelt gegen einen 16-Jährigen, der bei seiner Flucht einen Polizisten angegriffen haben soll. Bei der Auseinandersetzung am Montagabend an einem Supermarkt in Boizenburg wollte der Jugendliche die Dienstpistole des Beamten stehlen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Polizei war wegen eines Ladendiebstahles alarmiert worden, den der 16-Jährige mit einem anderen Jugendlichen begangen haben soll.