Kreis Ludwigslust-Parchim Jugendlicher entdeckt schlafenden Mann in Müllbehälter Von dpa | 07.11.2022, 13:37 Uhr

Ein schlafender Mann in einem Wertstoffcontainer hat in Ludwigslust in Westmecklenburg einen Jugendlichen erschreckt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wollte der 14-Jährige am Samstagabend Müll in den Container werfen, als er plötzlich im Dunklen eine Stimme gehört habe. Die Mutter des Jugendlichen rief die Polizei. Der 43 Jahre alte Mann habe gesagt, er habe den letzten Zug am Abend vom Bahnhof Ludwigslust in ein Prignitzdorf Richtung Wittenberge verpasst und sich etwas Trockenes zum Übernachten gesucht.