Extremismus Jugendliche sprühen Hakenkreuze und SS-Symbole an Hauswände Von dpa | 22.10.2023, 20:14 Uhr | Update vor 8 Min.

Zwei Jugendliche sollen in Neustrelitz Hakenkreuze, SS-Symbole und die Zahl 88 an Hauswände und ein Schaufenster gesprüht haben. Mehrere Zeugen hatten deswegen am Freitagabend die Polizei alarmiert, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hieß. Demnach stellten Beamte in der Innenstadt eine 17- und eine 19-jährige Person fest, die eine Hauswand und eine Schaufensterscheibe mit schwarzer und mit goldener Farbe besprüht haben sollen. Die 88 wird in rechtsextremen Kreisen häufig äquivalent zur Abkürzung HH verwendet, wobei HH für die Losung „Heil Hitler“ stehen soll.