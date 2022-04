Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Wismar Jugendliche greifen 28-Jährigen mit Pfefferspray an Von dpa | 16.04.2022, 09:47 Uhr | Update vor 20 Min.

Ein 28-Jähriger ist in Wismar von einer Gruppe Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen und leicht verletzt worden. Die vier Täter seien nach dem Angriff am Freitagabend geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Mehrere Zeugen hätten den Vorfall beobachtet und bei der Identifizierung von drei Tatverdächtigen geholfen. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren seien in der Nähe des Tatorts aufgegriffen worden, auch das Spray sei bei ihnen gefunden worden. Sie seien zum Teil betrunken gewesen.