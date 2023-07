Joko Winterscheidt reist für Lösungen in der Klimakrise um den Globus. Er macht auch Halt im Moor in MV. Foto: Paul Ripke up-down up-down „The World‘s Most Dangerous Show“ auf Amazon Joko Winterscheidt besucht MV-Moore für Klima-Doku – und ist überrascht Von Katharina Golze | 10.07.2023, 14:31 Uhr

In der Amazon-Doku-Serie „The World‘s Most Dangerous Show“ sucht Joko Winterscheidt nach Lösungen in der Klimakrise. Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger erzählt vom Dreh in MV.