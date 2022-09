Johanna Michel fühlt sich in ihrem Kleingarten nicht allein, auch wenn sie hier viele Stunden mit sich verbringt. Da ist noch Willi, der kleinen Frosch in ihrem Gartenteich. Foto: Anja Bölck up-down up-down Kleingärtnerin mit 23 Jahren in Schwerin Jung, tomatig, Kleingarten: Was Johanna an ihrer Parzelle reizt Von Anja Bölck | 02.09.2022, 15:00 Uhr

Johanna Michel ist seit einem halben Jahr Schrebergärtnerin. Mit 23 Jahren. Sie ist nicht die einzige. In kaum einer Kolonie pückern so viele junge Menschen herum wie in der Kleingartenanlage „Erholung Schwerin“. Woran liegt es, dass sich das junge Gemüse so wohl fühlt?