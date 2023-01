Polypharmazie kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Foto: Monika Skolimowska up-down up-down Gefahr durch unentdeckte Wechselwirkungen Jeder Vierte in MV nimmt fünf und mehr Medikamente Von Karin Koslik | 30.01.2023, 13:09 Uhr

Immer mehr Menschen nehmen immer mehr Arzneien ein: In kaum einem anderen Bundesland gilt das so sehr wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die damit verbundenen Risiken ließen sich auf digitalem Wege minimieren. Ein Konzept dafür kommt von der Barmer.