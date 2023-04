Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Steuern Jede siebte Grundsteuererklärung noch nicht eingereicht Von dpa | 05.04.2023, 11:33 Uhr

Trotz Ablaufs der gesetzten Frist fehlen in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Finanzministeriums noch mehr als 100.000 Grundsteuererklärungen. Damit ist etwa jeder siebte Haus- und Grundstücksbesitzer im Nordosten säumig. Finanzminister Heiko Geue (SPD) appellierte in einer am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung an die Betroffenen, ihrer Pflicht nachzukommen. Sie sollten nicht erst auf die Erinnerungsschreiben warten, sondern die Erklärungen umgehend beim zuständigen Finanzamt einreichen.