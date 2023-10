Jahrestag der Deutschen Einheit in Schwerin Manuela Schwesig ruft zum Engagement für Demokratie auf Von Max-Stefan Koslik | 02.10.2023, 14:53 Uhr 300 Menschen kamen am Montag zum MV-Festakt zum Tag der Deutschen Einheit Foto: Jens Büttner up-down up-down

300 Menschen kamen am Montag zum Festakt zum Tag der Einheit im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Die Ministerpräsidentin würdigte die friedliche Revolution vor 34 Jahren und den Tag der Einheit am 3. Oktober 1990.