Gerichtsprozess Jahr nach Festnahme: Haftstrafen für Schleuser rechtskräftig Von dpa | 10.10.2022, 09:11 Uhr

Drei Schleuser, die im Herbst 2021 Migranten über die sogenannte Belarus-Route nach Vorpommern gebracht hatten, müssen ihre Freiheitsstrafen nun antreten. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Montag sagte, sind die im Mai verhängten Haftstrafen rechtskräftig, weil die Verurteilten ihre Berufungen bei der Verhandlung in zweiter Instanz am Landgericht zurückgezogen haben. Das Trio und ein vierter Komplize waren wegen gemeinschaftlichen Einschleusens von Ausländern vom Amtsgericht Pasewalk zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und sieben Monaten sowie zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Dagegen waren Rechtsmittel eingelegt worden.